Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Египта

2017-04-09 20:03 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Египта Абдул-Фаттаху ас-Сиси.



Как передает Oxu.Az, в послании говорится, что Ильхам Алиев глубоко потрясен известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате взрывов в Египте.



«Мы безгранично возмущены подобными жестокими деяниями против мирных людей, считаем важным вести решительную и последовательную борьбу со всеми проявлениями терроризма, превратившегося в страшную беду.



В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Египта, желаю исцеления раненым и пострадавшим», - говорится в послании.