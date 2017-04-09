После схода лавины в Канаде пять человек пропали без вести

2017-04-09 20:22 | www.apa.az | 2

В результате схода лавины в горной цепи на западе Канады без вести пропали пять туристов.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, 8 апреля шесть туристов отправились к горе Харви. Впоследствии сошла лавина, в результате чего пять из шести человек пропали.

На место инцидента были отправлены спасатели, волонтеры и два вертолета. Тем не менее попытки добраться до зоны поисков осложняются «нестабильностью местности».

Имена, гражданство и предполагаемое состояние пропавших людей не сообщаются.