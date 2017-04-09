Эрдоган: «Россия должна прекратить поддерживать Асада»

2017-04-09 20:18 | www.oxu.az | 2

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что России следует прекратить поддерживать президента Сирии Башара Асада и действовать в этой арабской стране совместно с США.



Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА об этом глава турецкого государства заявил в ходе выступления в Стамбуле.



Эрдоган позитивно оценил американский ракетный удар по сирийской авиабазе в Хомсе, ставший ответом на предполагаемую химическую атаку в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб). «Мы надеемся, что все это не сведется к действиям одних лишь США. Мы рассчитываем, что и Россия примет участие в этом - по крайней мере прекратит защищать Асада», - сказал он.



Турецкий лидер приветствовал заявление российской стороны о том, что поддержка Москвой президента Сирии «не является безусловной». «Но давайте действовать быстрее. Давайте избавимся от этого зла», - добавил он.



Эрдоган не ставит под сомнение наличие у Дамаска химоружия, так как у Анкары, по его словам, есть данные, подтверждающие это. Коснувшись политического процесса в Астане и Женеве, президент отметил прогресс, достигнутый на переговорах, но выразил сожаление в связи с тем, что «они не получили того развития, которого мы хотели».