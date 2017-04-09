Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов

2017-04-09 20:45 | www.apa.az | 4

Военно-Грузинская дорога, связывающая Россию со странами Закавказья, в связи с плохой погодой функционирует в ограниченном режиме.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии в воскресенье.

"С 18:30 мск в воскресенье до особого распоряжения запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из России", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, ограничения введены в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечить безопасный проезд транспорта.