Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов
2017-04-09 20:45 | www.apa.az | 4
Военно-Грузинская дорога, связывающая Россию со странами Закавказья, в связи с плохой погодой функционирует в ограниченном режиме.
Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии в воскресенье.
"С 18:30 мск в воскресенье до особого распоряжения запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из России", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, ограничения введены в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечить безопасный проезд транспорта.