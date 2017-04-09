Азербайджано-нидерландское общество отметило 10-летие (ФОТО)

2017-04-09 21:38 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - Общество Азербайджан-Нидерланды "Одлар Юрду" (страна огней) отметило 10-летие.

Большое количество участников мероприятия еще раз продемонстрировало большой интерес к Азербайджану в Нидерландах. Общество достигло больших успехов за счет усилий председателя Фиренгиз Багировой.

На мероприятии были представлены материалы, отражающие дружбу Азербайджана и Нидерландов. Фотоматериалы, отражающие деятельность общества за 10 лет, вызвали особый интерес.

На мероприятии учащиеся нидерландской музыкальной школы "Klankrijk Drenthe" исполнили произведения азербайджанских композиторов.