В Германии полиция мигранта по подозрению в подготовке теракта

2017-04-09 21:47 | www.apa.az | 3

Полиция ФРГ задержала в местечке Борсдорф под Лейпцигом 25-летнего мужчину по подозрению в подготовке теракта.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщила газета Leipziger Volkszeitung.

Издание уточнило, что антитеррористическая операция прошла в ночь на субботу в расположенном в Борсдорфе центре для беженцев. По предварительным данным, задержанный - 25-летний марокканец - планировал устроить теракт в Берлине.