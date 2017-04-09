Минск и Москва договорились о кредите на $1 млрд

2017-04-09 22:02 | www.trend.az | 5

Беларусь рассчитывает получить от России около $1 млрд кредитных ресурсов. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко в эфире Общенационального телевидения (ОНТ), передает ТАСС.

"Было сделано поручение еще дополнительно около миллиарда долларов кредита на хороших условиях выделить", - отметил вице-премьер, говоря об итогах состоявшейся 3 апреля в Санкт-Петербурге встречи президентов России и Беларуси.