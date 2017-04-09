В Осло россиянина с бомбой помог задержать охранник парковки

2017-04-09 22:33 | www.trend.az | 3

Охранник парковки в районе Грёнланн в центре Осло сообщил в субботу вечером в полицию о подозрительном молодом человеке со странным предметом в руках, после чего юноша был задержан, а предмет оказался примитивным взрывным устройством, передает РИА Новости со сслыкой на телекомпанию NRK.

Журналисты выяснили, что Фуат Бас в субботу около 22.00 заметил молодого человека, который стоял на коленях за одной из машин и что-то упаковывал. "Это было что-то большое. Я немного занервничал и подумал о том, что это мог быть гашиш или какое-то другое вещество. Я обратил внимание, что парень очень испугался, увидев меня", — рассказал свидетель в интервью телекомпании.

Бас пояснил, что в этом районе Осло покупка и продажа наркотиков — отнюдь не редкий случай, однако те продавцы, которых он видел, так не пугались, как молодой человек, которого он встретил в тот вечер.

Через некоторое время Бас заметил патруль полиции и предупредил стражей порядка о подозрительном юноше и о том, что у него с собой, возможно, 5-6 килограммов гашиша. Охранник указал направление, в котором ушел молодой человек, что позволило быстро его обнаружить. Сам охранник отправился в ближайшее кафе и продолжал следить за происходящим, пока не увидел, как юношу задержала полиция.

Бас также рассказал о том, что сильно испугался, когда узнал, что у молодого парня с собой был не гашиш, а самодельное взрывное устройство. "Я же был рядом. А если бы он его подорвал… В дрожь бросает", — признался главный свидетель.

Бас заслужил похвалу и благодарность министра юстиции королевства. "То, как полиция справилась с возникшей в субботу ситуацией, заслуживает наивысшей похвалы, но также стоит отметить и помощь обычного жителя, который быстро отреагировал и предупредил полицию", — сказал министр Вилли Амундсен телекомпании NRK.