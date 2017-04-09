Матч Карабах - Габала завершился нулевой ничьей
2017-04-09 22:45 | www.oxu.az | 3
Сегодня стартовал 25-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport, в первый его день состоялась центральная игра тура.
Карабах – Габала- 0:0
Баку, стадион Тофик Бахрамов. Главный арбитр – Фариз Юсифов.
Карабах: Ибрахим Шехич, Максим Медведев, Дино Ндлову, Мичел, Рашад Садыхов (к), Рахид Амиргулиев, Афран Исмайлов, Анси Аголи, Эльвин Юнусзаде, Агабала Рамазанов, Джошгун Диниев.
Габала: Дмитрий Безотосный, Воислав Станкович, Рашад Садигов, Ника Квеквескири, Сергей Зенев, Руслан Гурбанов, Джавид Гусейнов (к), Багали Дабо, Филип Озобич, Урфан Аббасов, Теллур Муталлимов.