Матч Карабах - Габала завершился нулевой ничьей

2017-04-09 22:45 | www.oxu.az | 3

Сегодня стартовал 25-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport, в первый его день состоялась центральная игра тура.

Карабах – Габала- 0:0

Баку, стадион Тофик Бахрамов. Главный арбитр – Фариз Юсифов.​

Карабах: Ибрахим Шехич, Максим Медведев, Дино Ндлову, Мичел, Рашад Садыхов (к), Рахид Амиргулиев, Афран Исмайлов, Анси Аголи, Эльвин Юнусзаде, Агабала Рамазанов, Джошгун Диниев.

​Габала: Дмитрий Безотосный, Воислав Станкович, Рашад Садигов, Ника Квеквескири, Сергей Зенев, Руслан Гурбанов, Джавид Гусейнов (к), Багали Дабо, Филип Озобич, Урфан Аббасов, Теллур Муталлимов.