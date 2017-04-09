В Астаре автомобиль сбил 8-летнего ребенка

2017-04-09 22:55 | www.apa.az | 3

Сегодня в Астаринском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает южное бюро АПА, авария была зарегистрирована на территории города Астара

Согласно информации, автомобиль сбил переходившего дорогу Агаева Аллахверди Исрафил оглу (2009 г.р.). Получивший травмы различной степени тяжести ребенок помещен в ЦРБ Ленкоранского района. После оказанной врачами помощи состояние А.Агаева стабилизировалось, однако его ждет операция.

По факту ведется расследование.