На некоторых дорогах столицы снижена максимальная скорость движения

2017-04-09 22:58 | www.oxu.az | 3

В связи с наблюдаемой в настоящее время в столице дождливой погодой, на двух основных магистральных дорогах вдоль проспекта Гейдара Алиева (от центра города в направлении поселка Бильгя и в обратном направлении), а также от Зыхского круга в направлении аэропорта и обратно максимальная скорость движения снижена на 20 км в час.

Как передает Oxu.Az, глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев заявил АПА, что целью является обеспечение безопасного движения транспортных средств.