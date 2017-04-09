Изменен скоростной режим на некоторых дорогах Баку

2017-04-09 23:12 | www.apa.az | 2

В связи с дождливой погодой изменен скоростной режим движения на некоторых дорогах Баку.

Как передает АПА-Экономикс, на проспекте Гейдар Алиев (от центра города в направлении поселка Бильгя и обратно) и на участке автодороги Зыхский круг-аэропорт и обратно, на всех полосах максимально допустимая скорость движения снижена на 20 км/час.

Как сообщил руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, цель состоит в том, чтобы обеспечить безопасное передвижение транспортных средств.