Türkiye Somali'deki intihar saldırısını kınadı

2017-04-09 23:11 | www.trend.az | 1

Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün Savunma Bakanlığı binası yakınlarında yeni Silahlı Kuvvetler Komutanının konvoyunu hedef alan intihar saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mogadişu'da üst düzey askeri yetkilileri taşıyan konvoyu hedefleyen saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre aralarında sivillerin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından duyulan derin üzüntü dile getirildi.

"Türkiye Somali'nin yanında yer almaya devam edecek"

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörizmle mücadelesinde Somali'nin yanında yer almaya devam edecektir." ifadesi yer aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Yeni görevini teslim almak üzere düzenlenen törenin ardından yola çıkan konvoyu hedef alınan Silahlı Kuvvetler Komutanı Muhammed Ahmed Cemali'nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilmişti.

Terör örgütü Eş-Şebab, internet hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu saldırının sorumluluğunu üstlendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA