В Афганистане уничтожены 18 боевиков «Талибана»

2017-04-09 23:25 | www.oxu.az | 4

По меньшей мере 18 боевиков радикального движения «Талибан» уничтожены, восемь получили ранения в результате операции афганских ВВС в провинции Кундуз на севере страны.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, среди погибших числится влиятельный полевой командир движения «Талибан» Вахидулла.

Как отмечают эксперты, в последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях - Логаре, Нангархаре, Гильменде, а также на севере страны - в Кундузе, Джаузджане и Парване. При этом все чаще на верность террористической группировке ИГ присягают полевые командиры и боевики движения «Талибан».