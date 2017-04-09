В Египте введено чрезвычайное положение на три месяца

2017-04-09 23:36 | www.trend.az | 2

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что в стране вводится чрезвычайное положение сроком на три месяца, передает РИА Новости.

"Объявляется чрезвычайное положение на ближайшие три месяца", — сказал глава государства в телеобращении после заседания Национального совета обороны.

Он также объявил о создании Высшего совета по борьбе с терроризмом.

Два взрыва прогремели в воскресенье в церквях Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви египетского города Танта утром произошел взрыв, погибли порядка 30 человек, около восьмидесяти получили ранения. Подрыв, предположительно, осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы.

Позже террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь второго по величине города Египта Александрии, где в это время находился коптский патриарх Тавадрос II. В числе погибших в этом теракте числятся четверо сотрудников полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв.