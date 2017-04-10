Экс-министр обороны Испании скончалась в возрасте 46 лет

2017-04-10 00:42 | www.trend.az | 3

Первая испанская женщина, занимавшая пост министра обороны страны, Карме Чакон скончалась в воскресенье на 47 году жизни в Мадриде, передает РИА Новости со ссылкой на испанское издание EL Mundo.

Тело экс-министра обороны было обнаружено в ее доме в Мадриде примерно в 19:30 по местному времени. К дому Чакон прибыли наряды полиции, скорой помощи и пожарных, вызванные ее родственниками, которые не могли выйти с ней на связь в течение продолжительного времени. По предварительной версии смерть носила естественный характер, также отмечается, что у Чакон наблюдались серьезные проблемы с сердцем.

Карме Чакон с 2000 года являлась депутатом нижней палаты испанского парламента от социалистической партии Испании вплоть до конца 2007 года, когда в результате реорганизации правительства заняла пост министра жилищного строительства. Спустя год, в 2008 году она заняла пост министра обороны Испании, который удерживала за собой вплоть до декабря 2011 года. Полномочия депутата Чакон сложила в 2013 году по личным обстоятельствам.