МИД Германии предостерег США от эскалации конфликта в Сирии

2017-04-10 01:41 | www.trend.az | 4

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в эфире телеканала ZDF призвал США отказаться от дальнейших военных операций в Сирии, передает РИА Новости.

"Не следует делать ставку на одни только военные действия. Так конфликт обострится и погибнет еще больше людей", — сказал он.

По словам министра, на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на следующей неделе европейские дипломаты планируют предостеречь Вашингтон от военной экскалации. Она может привести к конфликту, в который будет втянута не только Сирия, подчеркнул Габриэль.

Дипломат выразил убежденность, что ситуацию в Сирии можно урегулировать лишь путем переговоров с участием всех сторон, в том числе России, Ирана, Саудовской Аравии и США.

"Сейчас мы пытаемся использовать момент, возможно, испуга всех сторон, чтобы усадить их за стол переговоров", — заявил Габриэль.

В ночь на пятницу, 7 апреля, США нанесли удар крылатыми ракетами по авиабазе сирийских ВВС Шайрат. Предлогом для военной операции стали бездоказательные утверждения, что с этого аэродрома осуществлялась химическая атака в провинции Идлиб.

В Дамаске подчеркнули, что правительственные войска химическое оружие не применяли и применять не намерены. Его запасы ранее были вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химоружия объявила о его полной ликвидации.