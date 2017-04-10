В Сабирабаде столкнулись легковой и грузовой автомобили, есть погибший и раненый

2017-04-10 02:00 | www.apa.az | 4

В Сабирабадском районе, на территории села Низами произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Миль-Муганское бюро АПА, на 16-ом километре автомагистрали Гаджикабул-Бехремтепе столкнулись легковой автомобиль марки «ВАЗ 21011» и грузовик «КамАЗ».

В результате аварии один человек погиб на месте происшествия, еще один доставлен с тяжелыми травмами в Центральную больницу города Ширван. Личности погибшего и пострадавшего устанавливаются. По факту ведется расследование.