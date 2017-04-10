Исполнитель теракта в Стокгольме действовал по приказу ИГ

2017-04-10 03:14 | www.apa.az | 4

Задержанный по делу о теракте в столице Швеции Рахмат Акилов из Узбекистана признался в совершении преступления).

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Aftonbladet.

На допросе выяснилось, что задержанный- сторонник террористической организации "Исламское государство". "Бомбардировки в Сирии должны быть прекращены", - заявил он, добавив, что приказ о проведении теракта получил от экстремистов из этой страны.

7 апреля угнанный грузовик, принадлежащий компании Spendrups, совершил наезд на людей в центре Стокгольма. По данным полиции, ранены 15 человек, четверо погибли. По делу о теракте прокуратура задержала двух человек, в том числе предполагаемого исполнителя.