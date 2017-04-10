В Йемене погиб один из лидеров мятежников-хуситов

2017-04-10 03:32 | www.apa.az | 4

Авиаудар самолетов арабской коалиции в воскресенье привел к гибели одного из лидеров мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситы) и девяти его сопровождающих возле города Хожа на западе Йемена.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, погибший Абдалла Яхья аль-Муайяд занимал пост официального представителя министерства информации в правительстве хуситов.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.