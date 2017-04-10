В Канаде 4 туриста погибли при сходе лавины - ОБНОВЛЕНО

2017-04-10 04:05 | www.apa.az | 4

В Канаде 4 туриста погибли при сходе лавины

Вблизи канадского Ванкувера в результате схода лавины на горном маршруте погибли по крайней мере четыре человека.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, имена и гражданство погибших не сообщаются до опознания родственниками и близкими.

В данный момент на месте происшествия продолжается спасательная операция.

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20:22

В результате схода лавины в горной цепи на западе Канады без вести пропали пять туристов.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, 8 апреля шесть туристов отправились к горе Харви. Впоследствии сошла лавина, в результате чего пять из шести человек пропали.

На место инцидента были отправлены спасатели, волонтеры и два вертолета. Тем не менее попытки добраться до зоны поисков осложняются «нестабильностью местности».

Имена, гражданство и предполагаемое состояние пропавших людей не сообщаются.