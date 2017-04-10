Близ Ванкувера четыре человека погибли из-за обрушения снежного карниза

2017-04-10 04:37 | www.trend.az | 4

Не менее четырех туристов погибли в результате обрушения снежного карниза на одном из популярных горных маршрутов к северу от канадского города Ванкувер, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CTV News.

По данным телеканала, после инцидента выживший из группы встретил на маршруте еще одного туриста, который связался с полицией. На данный момент продолжаются поиски шестого члена группы.

По словам представителя спасательной группы, у некоторых туристов были приспособления на случай схода лавины, но все же восхождение в горы в таких погодных условиях требует особой подготовки.