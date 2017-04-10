Количество жертв схода лавины в Канаде достигло 5 человек - ОБНОВЛЕНО-1
2017-04-10 05:25 | www.apa.az | 4
Пять человек стали жертвами схода лавины в канадской западной провинции Британская Колумбия.
Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел недалеко от деревни Лайонс-Бэй.
В ходе поисковой операции у подножия горы были обнаружены тела четырех человек, тело пятого туриста было найдено позже.
Лайонс-Бэй находится примерно в 30 км к северо-западу от Ванкувера - крупнейшего города Британской Колумбии.
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04:05
В Канаде 4 туриста погибли при сходе лавины
Вблизи канадского Ванкувера в результате схода лавины на горном маршруте погибли по крайней мере четыре человека.
Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, имена и гражданство погибших не сообщаются до опознания родственниками и близкими.
В данный момент на месте происшествия продолжается спасательная операция.
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20:22
В результате схода лавины в горной цепи на западе Канады без вести пропали пять туристов.
Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, 8 апреля шесть туристов отправились к горе Харви. Впоследствии сошла лавина, в результате чего пять из шести человек пропали.
На место инцидента были отправлены спасатели, волонтеры и два вертолета. Тем не менее попытки добраться до зоны поисков осложняются «нестабильностью местности».
Имена, гражданство и предполагаемое состояние пропавших людей не сообщаются.