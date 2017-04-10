Жертвами пожара в России стали четыре человека

2017-04-10 05:54 | www.apa.az | 4

Человека погибли во время пожара в ночь на понедельник в Нижнеудинском районе Иркутской области.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», пожар произошел в двухквартирном деревянном жилом доме, при разборе сгоревших конструкций в одной из квартир обнаружены останки двух женщин и двоих мужчин.

69-летнюю женщину и 47-летнего мужчину-инвалида спасли соседи, заметившие пожар. Они же вызвали пожарных.

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.