Направлявшийся в Дубай самолет "Эйр Астаны" вернулся в Алма-Ату

2017-04-10 08:09 | www.trend.az | 4

Самолет казахстанской авиакомпании "Эйр Астана", вылетевший утром в понедельник из Алма-Аты в Дубай, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщила пресс-служба авиакомпании, передает РИА Новости.

"Сегодня самолет, выполнявший рейс КС895 из Алматы в Дубай, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, и совершил посадку в 8 часов 33 минуты. Экипаж следовал всем международным процедурам безопасности", — говорится в сообщении.

По информации авиакомпании, воздушное судно будет заменено на другое, которое вылетает в 10.15.

На борту самолета находилось 133 пассажира.