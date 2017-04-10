MHP'li vekiller tartıştı, partililer birbirine girdi

2017-04-10 08:13 | www.trend.az | 1

Aydın'ın Efeler ilçesinde MHP İlçe Kongresi'nde arbede yaşandı. İki grubun birbirine girdiği kongre salonunun önünde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi alırken, partililerin de araya girmesi ile olay büyümeden yatıştırıldı.

Başkanlık için Ahmet Baskın ile Kadir Özdemir'in yarışacağı MHP İlçe Kongresi için partililer, sabah saatlerinde Aydın Kütür Merkezi Hidayet Sayın Salonu’nda toplandı.

Kongreye MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, MHP Osmaniye Milletvekili ve MYK üyesi Ruhi Ersoy, MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve partililer katıldı. Kongre öncesi faaliyet raporu okundu ve ardından konuşmalara geçildi.

Kaynak: Hurriyet