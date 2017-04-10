В Казани горит храм

2017-04-10 08:33 | www.trend.az | 3

Горит Храм всех религий горит в Кировском районе Казани, к тушению пожара привлечены более 50 человек и 15 единиц техники, сообщает региональный главк МЧС России, передает РИА Новости.

"Десятого апреля 2017 года в 04.35 поступило сообщение о горении в строящемся культовом сооружении, расположенном по адресу: город Казань, улица Старо — Аракчинская", — говорится в сообщении.

По данным МЧС региона, к ликвидации пожара привлечены 53 человека, 15 единиц техники, в том числе 40 человек, 12 единиц техники от МЧС России.