NATO komandanı: "Biz Rusiya donanmasının heç SSRİ vaxtında müşahidə etmədiyimiz fəallığını görürük"
2017-04-10 10:16 | www.apa.az | 4
"Rusiya hərbi dəniz donanmasının Avropada fəallığı “soyuq müharibə” dövründəkini üstələyir".Говард напомнила о размещении авианосца "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море, усиление патрулирования в северной части Атлантического и Арктического регионов, внеплановых развертываний подводных лодок и активности подводных лодок в Черном море. "Они (флот РФ) - глобальный флот, я понимаю это, но его активность значительно выросла за последние пару лет", - сказала Говард. Она заявила, что существует опасность того, что члены НАТО сосредоточатся на других интересах, не учитывая деятельность России. Также Ховард отметила, что маневры ВМФ РФ происходили на фоне роста кибератак, а также "непрофессиональных" сближений со стороны российских самолетов с воздушными судами США и других членов Альянса.
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