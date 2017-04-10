США неожиданно развернули авианосец «Карл Винсон» к берегам Южной Кореи

2017-04-10 10:13 | www.apa.az | 3

США неожиданно развернули к берегам Южной Кореи ударную группу во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон».

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ударная группа американских кораблей движется к Корейскому полуострову из Сингапура, изменив изначальный план захода в Австралию.

Помимо авианосца Carl Vinson, в группу входят два эсминца и один крейсер с управляемыми ракетами на борту, способными перехватывать баллистические ракеты.

Переброска кораблей весьма необычна, поскольку этот авианосец США уже побывал в Южной Корее менее месяца назад.

Представитель министерства обороны Южной Кореи Мун Сан Гюн отметил, что это отражает «серьезное отношение (США) к ситуации на Корейском полуострове». Представитель министерства полагает, что действия США направлены на укрепление защиты на случай ядерного испытания или пуска баллистических ракет КНДР.

Отвечая на вопрос о возможности войны на Корейском полуострове, Мун Сан Гюн подчеркнул, что войска Южной Кореи готовы отразить «провокации Севера», если таковые последуют по случаю 105-й годовщины со дня рождения бывшего северокорейского лидера Ким Ир Сена, отмечаемого 15 апреля. Также в Сеуле не исключают возможности ядерного или ракетного испытания по случаю 85-й годовщины Корейской народной армии, которая отмечается 25 апреля.

СМИ ранее отмечали, что Совет по национальной безопасности США передал президенту страны Дональду Трампу доклад по возможным ответам на ядерную угрозу со стороны Пхеньяна, которые включают возможность размещения ядерного оружия в Южной Корее, а также устранение северокорейского лидера Ким Чен Ына. Как утверждает телеканал NBC, США могут прибегнуть к одному из этих вариантов, только если не сумеют взаимодействовать с Китаем в сдерживании КНДР.

С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию ракетных пусков, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергает требования международного сообщества и СБ ООН прекратить ядерные и ракетные испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США, которые сохраняют в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих, периодически перебрасывают туда на учения стратегические вооружения и отказываются от заключения мирного договора с КНДР.