МИД Азербайджана распространил заявление в связи с непризнанными выборами и референдумом в Южной Осетии

2017-04-10 10:30 | www.apa.az | 3

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с проведенными в Южной Осетии непризнанными выборами и референдумом.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, Азербайджан не признает независимость Южной Осетии, и как результат итоги проведенных 9 апреля 2017 года в Южной Осетии непризнанных выборов и референдума.

Министерство иностранных дел верит, что необходимо продолжить переговоры для решения проблемы в Южной Осетии согласно нормам и принципам международного права.