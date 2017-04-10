Сегодня в Баку начал работу шопинг-фестиваль

2017-04-10 08:47 | www.oxu.az | 2

Сегодня в Азербайджане впервые стартует Бакинский торговый фестиваль (шопинг-фестиваль).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, фестиваль, который продлится до 10 мая, проводится в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по развитию туризма в Азербайджане» от первого сентября 2016 года.

Целью проведения торговых фестивалей является повышения экономического и туристического потенциала Азербайджана, стимулирование торгового оборота страны посредством поощрения предпринимательской деятельности. Эти фестивали также предусматривают поощрение налоговой системы, усовершенствование налогового администрирования путем применения системы возврата налога на добавленную стоимость (НДС) за приобретенные физическими лицами в период торговых фестивалей на территории Азербайджана товары, не предназначенные для производства или коммерческих целей, развитие системы обслуживания налогоплательщиков.

Во время фестиваля система Tax Free впервые будет применена и в отношении граждан Азербайджана.

На объектах, присоединившихся к системе возврата НДС, будут наклеены специальные стикеры «Baku Shopping Festival – Tax Free». НДС будет возвращаться только тем гражданам Азербайджана, которые приобрели товары на объектах с таким знаком.

НДС можно будет вернуть в филиалах пяти банков - Kapital Bank, PASHA Bank, Yapi Kredi Bank Azerbaijan, Bank Silk Way и Азербайджанского промышленного банка.

A.M.