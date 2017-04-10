В Беларуси ждут визита президента Туркменистана

2017-04-10 12:02 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Президент Беларуси Александр Лукашенко в послании президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову пригласил туркменского коллегу посетить Беларусь в любое удобное время, говорится в понедельник в сообщении туркменского правительства.

"Нами достигнуты важные договоренности, подписаны документы, реализация которых придаст мощный стимул дальнейшему расширению белорусско-туркменского диалога", - сказано в послании.

Ранее сообщалось, что в сфере энергетики Туркменистан готов к совместной выработке различных схем и форм партнёрства для налаживания поставок туркменских энергоносителей. Об этом Гурбангулы Бердымухамедов сказал в ходе туркмено-белорусских переговоров на высшем уровне, состоявшихся в Ашхабаде в конце марта.

Туркменистан является одним из ключевых поставщиков природного газа и электроэнергии в регионе. Долгосрочным направлением сотрудничества также были названы поставки в Туркменистан белорусской автомобильной и тракторной техники.

Только за период с 2010 по 2016 годы в страну поступило более пяти с половиной тысяч единиц техники Минского автомобильного завода на сумму свыше 400 миллионов долларов США.

Примерно такое же количество единиц техники и запасных частей поставляет в Туркменистан Минский тракторный завод. Совместно с белорусскими партнёрами прорабатывается ряд новых направлений. Речь, в частности идёт о поставках в Туркменистан грузовых вагонов, путевого оборудования, лифтов. Проходят испытания кормоуборочные комбайны «Гомсельмаш» и пассажирские автобусы «МАЗ».

Туркменистан заинтересован в опыте и технологиях, которыми располагает Беларусь в таких отраслях, как химическая индустрия, агропромышленный комплекс, пищевая промышленность и переработка плодоовощной продукции.

"Наша страна также готова наращивать сотрудничество в таких сферах, как электротехника, фармацевтика, связь и коммуникации", - отметил Бердымухамедов.

Туркменистан неоднократно заявлял о готовности диверсифицировать свои поставки и в Беларусь, увеличить экспорт продукции текстильной и легкой промышленности. Серьёзные возможности есть для взаимодействия в сфере международного транспортного сообщения. В обеих странах создается мощная транспортно-транзитная инфраструктура. Появляется объективная необходимость использования данных факторов для более активной вовлечённости в евразийский транспортно-транзитный вектор сотрудничества по линиям Север-Юг, Восток-Запад, с выходом на Восточную и Центральную Европу, Балтийский регион, на обширные рынки Ближнего Востока, Южной Азии.

(Автор: Гусейн Гасанов)