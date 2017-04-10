Kocaeli'de trafik kazası: 4 yaralı

2017-04-10 10:33 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre D-100 Karayolunda İstanbul istikametine giden Samet Kayabaş idaresindeki 41 SH 749 plakalı otomobil, Kandıra sapağı mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce orta refüjdeki beton bloklara, ardından yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

Kazada, araçta bulunan Macide Özaydın, Mehmet Demir ve İzzet Demir ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Kayabaş ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.