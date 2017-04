Азербайджанская певица из Беларуси стала победительницей конкурса WAFA (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известная белорусская певица азербайджанского происхождения Гюнешь Абасова стала победительницей международного вокального конкурса WAFA online World Singer & Song Competition, сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы.

Гюнешь представила композицию "Son Hatıralar"("Last memories"), с которой заняла второе место на международном телевизионном песенном конкурсе тюркского мира "Turkvision-2013".

Артистка на протяжении многих лет является солисткой международной ассоциации фестивалей и артистов - WAFA. В этом году ассоциацией был организован новый международный онланй-конкурс WAFA online World Singer & Song Competition, где таланты со всех стран мира могли попробовать свои силы в трёх категориях: А – для вокалистов возрастом до 18 лет; В - для вокалистов возрастом от 18 лет ; C - для композиторов и авторов песен. Заявки на участие принимались в течение трех месяцев, а победитель в каждой категории был определен путем голосования международного жюри.

Первое место в категории "B" присуждено Гюнешь (Республика Беларусь). Для Гюнешь это первый опыт участия в конкурсе онлайн-формата. До этого певица неоднократно становилась победителем и лауреатом многочисленных международных вокальных соревнований. Осенью этого года на Мальте состоится большой гала-концерт и церемония награждения призеров конкурса.

(Автор: Вугар Иманов)