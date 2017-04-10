Азербайджан и Дагестан планируют создать сухопутные и морские турмаршруты

2017-04-10 12:10 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Дагестан планируют открыть сухопутные и морские туристические маршруты, сообщили в понедельник в Национальном бюро пропаганды туризма Азербайджана (НБПТ).

Вопрос об этом был обсужден на встрече главы НБПТ Фуада Нагиева и министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Рабият Закавовой.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества двух ведомств с целью развития туристического потенциала соседних регионов, рассмотрены аспекты привлечения инвестиций в этот сектор, а также изучены возможности и условия для расширения международного туризма.

Юридическое лицо публичного права «Национальное бюро пропаганды туризма», призванное формировать международный имидж Азербайджана, координировать маркетинговые работы, способствовать росту туристического потенциала и его признания на международном уровне, было создано 6 февраля 2017 года при министерстве культуры и туризма по указу Президента Азербайджана «О ряде мер по развитию туризма в Азербайджане» от 27 декабря 2016 года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)