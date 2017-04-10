Азербайджан направил в Джибути гуманитарную помощь

2017-04-10 11:10 | www.apa.az | 2

Из Азербайджана в Джибути отправлена гуманитарная помощь.

Как сообщает АПА, министерство по чрезвычайным ситуациям, согласно поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, сегодня отправило гуманитарную помощь Республике Джибути от имени правительства страны.

Гуманитарная помощь была отправлена посредством ЗАО «Azərbaycan Hava Yolları» из международного аэропорта имени Гейдара Алиева.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, генерал-лейтенант Фаиг Тагизаде сказал, что в гуманитарную помощь общим весом около 76 тонн вошли 56 тонн различных продуктов питания (сахар, сахар-песок, чай, подсолнечное масло, кукурузное масло, мука, макаронные изделия) и 20 тонн питьевой воды.