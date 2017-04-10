Стали известны причины смерти матери и ребенка во время родов в Баку

2017-04-10 11:13 | www.apa.az | 2

В Республиканской клинической больнице зарегистрирована смерть матери и ребенка при родах.

Об этом АПА сообщил заместитель главврача Махир Бабаев. По его словам, Оруджева Нурана Самед гызы (1989 г.р.) 8 февраля в 12:00 поступила в больницу в тяжелом состоянии с температурой 40 градусов. М.Бабаев отметил, что у женщины был сепсис, почечная и печеночная недостаточность: «У нее было кровотечение, плод был мертвым. Состояние Н.Оруджевой было критическим. Несмотря на оказанную медицинскую помощь спасти женщину не удалось. 9 апреля Н.Оруджева умерла».

М.Бабаев подчеркнул, что тела были направлены в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии Минздрава: «После заключения Объединения будет проведено расследование».