На большой пресс-конференции президент Ирана рассказал об успехах своей администрации

2017-04-10 12:11 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что зарплата малообеспеченных трудящихся, а также пособия пенсионеров в период его пребывания на посту президента удвоились.

Выступая на большой пресс-конференции 10 апреля, президент Рухани сказал, что его администрации удалось реализовать часть своих целей с точки зрения экономики и политической ситуации.

По словам президента, темпы роста зарплат были выше темпов инфляции за последние четыре года, а доходы фермеров увеличились по сравнению с аналогичными показателями за период работы прежних правительств.

Также он рассказал о мерах, принятых его правительством по вопросам здравоохранения и окружающей среды. Рухани сказал, что в период работы его правительства все иранцы были охвачены системой медицинского страхования.

Говоря о политической атмосфере в стране, президент Ирана сказал, что его правительство предоставило народу больше свободы. Он добавил, что был разработан план по улучшению ситуации на внутреннем производстве и созданию новых рабочих мест.

Говоря о планах правительства по улучшению экономической ситуации в стране, Рухани отметил, что стране необходимо привлекать иностранные инвестиции и обеспечивать безопасность.

Рухани затронул вопрос предстоящих 19 мая президентских выборов в стране и призвал своих соперников и СМИ воздерживаться от сообщения фальшивых новостей.

Президент Ирана также сказал, что ситуация в стране улучшилась после заключения ядерной сделки.

(Автор: Эльмира Таривердиева)