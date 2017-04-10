Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана значительно превысил предложение

2017-04-10 12:18 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Спрос на депозитном аукционе Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 76,75 процента превысил предложение, сообщает в понедельник ЦБА.

Центробанк принял у банков 200 миллионов манатов, однако, спрос оказался выше предложения – 353,5 миллионов манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 14,58 процента.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

В Азербайджане действуют 32 банка, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на 10 апреля составляет 1,7031 AZN/USD

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Натаван Эфендиева)

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