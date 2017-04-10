Dihaj выступила на евровидийной вечеринке в Амстердаме – ВИДЕО

2017-04-10 09:49 | www.oxu.az | 2

В рамках конкурсного промо-тура представительница Азербайджана на «Евровидении 2017» певица Диана Гаджиева, выступающая под сценическим псевдонимом Dihaj, выступила в столице Нидерландов.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

Именно в Амстердаме конкурсная песня Dihaj «Skeletons», написанная композитором Исой Меликовым на слова Сандры Бьюрман, была спета исполнительницей впервые на публике – выступление состоялось на самой масштабной в преддверии международного песенного конкурса «Евровидение 2017» вечеринке с участием 33 конкурсантов.

Находясь в Амстердаме, Dihaj дала интервью европейским СМИ, среди которых популярные сайты, пишущие о «Евровидении», такие как Esckaz.com и Wiwibloggs.com.

A.C.

