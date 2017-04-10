В Баку пресечено незаконное собрание членов нетрадиционного религиозного течения

2017-04-10 12:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Госкомитет по работе с религиозными структурами и правоохранительные органы провели оперативные мероприятия по двум адресам в Гарадагском районе Баку, сообщили в понедельник в комитете.

В результате мероприятий были пресечены незаконные сборы нетрадиционного религиозного течения «Свидетели Иеговы» в квартирах, принадлежащих Оруджевой Солмаз Мамед гызы и Агалиевой Севиль Бабаали гызы в поселке Локбатан Гарадагского района.

По обоим адресам были установлены 33 человека, включая десять малолетних детей, найдено и в соответствующем порядке документировано значительное количество религиозной литературы, пропагандирующей это течение.

По факту продолжается соответствующее расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)