Başbakan Yıldırım: Zor günlerden geçtik ama hepsini teker teker aşıyoruz

2017-04-10 13:16 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Başbakan Binali Yıldırım, Polis Teşkilatının 172. yıldönümünde İzmir'de yaptığı konuşmada, "“O gece hainleri tankların içinden birer birer çıkardınız. Sizleri teslim almak isteyen hainlere asla dediniz. Sayın Turgut Aslan başından vurularak ağır yaralandı ve tedavisi halen devam ediyor. O gece tankların altına yatan milletimize kalkan oldunuz. Ülkemiz ve milletimiz size minnettardır” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasında şunları kaydetti:

Polis teşkilatımızı her türlü paralel yapılanmadan gruplaşmadan uzak tutmamız gerekiyor. Zor günlerden geçtik ama hepsini teker teker aşıyoruz.

Bu paralel yapılanmada eski Türkiye'nin eski bir alışkanlığı olarak tarihin tozlu sayfalarında yerini alacaktır.

Vatandaş artık adalet ve hukuk terazisini emniyetle tutan devletine güvenir hale geldi. Devletin gücünden sadece suç işleyenler, caniler ve suçu organize edenler korkacak. Vatandaşın devletinden korkmasına hiçbir neden yok.

Biz vatandaşın içerisine doğal bir şekilde girebilmemiz lazım. Bunu arz ediyoruz. Tabi ülkemizin içinden geçtiği durumları da göz ardı etmiyoruz. Bizim gibi 3 tane terör örgütü ile aynı anda mücadele eden bir ülke yok.

Kamuoyu ile paylaşmamız doğru değil ama biliyorum ki o kadar çok olay önleniyor ki. Yüzlerce olay engelleniyor ama bir tanesi engellenmediğinde onun verdği acı hepimizi malesef etkliyor. Teşkilat olarak hepinizin ne kadar büyük bir acı içinde kaldığınızı biliyorum.