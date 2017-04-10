Под председательством президента Азербайджана проведено заседание Кабинета министров

2017-04-10 11:48 | www.apa.az | 3

Сегодня под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева было проведено заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития за первый квартал 2017 года и предстоящим задачам.

Как сообщает АПА, глава государства произнес вступительную речь.

Вслед за ним на заседании выступили: министр оборонной промышленности Явер Джамалов, председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов и председатель ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» Рауф Велиев.

По итогам заседания президент Ильхам Алиев произнес заключительную речь.