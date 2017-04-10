Экс-министра обороны Испании нашли мертвой

2017-04-10 10:00 | www.oxu.az | 2

Карме Чакон, первая испанская женщина, занимавшая пост министра обороны страны, скончалась в воскресенье на 47-м году жизни в Мадриде.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает испанское издание El Mundo.

Тело экс-министра обороны было обнаружено в ее доме в Мадриде примерно в 19:30 по местному времени. Наряды полиции, скорой помощи и пожарных туда вызвали родственники Чакон, которые долгое время не могли с ней связаться.

По предварительной версии, смерть вызвана естественными причинами. При этом отмечается, что у Чакон имелись серьезные проблемы с сердцем.

Н.О.