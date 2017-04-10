Баку времён моей юности …- всемирно известный хореограф Эльдар Алиев (ФОТО)

2017-04-10 12:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный танцовщик и хореограф Эльдар Алиев рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева, каким он помнит Баку

, и как принимает его работу искушенный зритель.

Эльдар Алиев – классический пример выдающегося деятеля искусств, рождённого в Азербайджане. Он окончил Бакинское хореографическое училище, а затем и педагогическое отделение Академии русского балета имени А.Я. Вагановой. Его исключительный талант выпестован сразу двумя странами – Азербайджаном и Россией – и отшлифован постановками по всему миру. Эльдар Алиев работал с величайшими хореографами современности в качестве танцовщика, а его уникальный взгляд балетмейстера на сцену, высоко оценен самыми взыскательными критиками.

- Вы работали по всему миру – в Америке, в Азии, в Европе. Чем привлекла Вас работа в Приморском Мариинском театре?

- Мне действительно посчастливилось работать более чем в 40 странах: сначала в качестве исполнителя, а затем и в качестве педагога, репетитора, директора, хореографа, члена международного жюри. В действительности же, моя жизнь как танцовщика прошла именно в Мариинском театре, в театре, который сыграл решающую роль в формировании меня как артиста. Поэтому возвращение в свой театр в качестве главного балетмейстера кажется мне привлекательным.

Я был приглашён в Приморский театр в 2014 году на постановку балета «Щелкунчик», а за следующий год поставил ещё четыре спектакля. Но когда в прошлом году театр обрёл статус Приморской сцены Мариинского театра, и от художественного руководителя Валерия Абисаловича Гергиева мне поступило предложение возглавить балетную труппу, я с радостью его принял.

- Ваша постановка «Щелкунчика» здесь идёт уже три года. Как ее принимают зрители? Что было самым трудным в этой работе?

- Премьера «Щелкунчика» состоялась в конце декабря 2014 года и с того времени по сей день прошло 79 спектаклей, которые посмотрело почти 93 000 зрителей. Не скрою, очень приятно, когда на твои спектакли сложно купить билет, когда зал на них заполнен до предела, когда по окончании спектакля зритель устраивает продолжительные овации...

Этот спектакль имеет очень счастливую судьбу: изначально мой «Щелкунчик» был поставлен в США, на протяжении двух лет транслировался по 79 каналам телевидения Северной Америки, был также поставлен в Европе, где успешно идёт и сегодня. И вот, наконец, теперь «Щелкунчик» идёт и в России, а точнее – на Приморской сцене Мариинского театра, и я очень этому рад.

Работа над этим спектаклем шла интересно, легко и приятно, с участием всей постановочной группы, в которую вошли замечательные театральные художники: по декорациям – Семён Пастух, по костюмам - Галина Соловьева, с которыми я с радостью разделяю успех нашего «Щелкунчика».

- Каким был Баку времён Вашей юности – и какой он сейчас? Есть что-то, что Вы хотели бы вернуть городу из тех времён – а что изменилось совершенно точно в лучшую сторону?

- Баку времён моей юности был городом особенным, с неповторимым колоритом, замечательными людьми, живущими в нём. Баку того времени мне казался каким-то постоянно праздничным, музыкальным, поэтичным, очень театральным. Вполне возможно он таким и остался, возможно, что для молодёжи, живущей в Баку, он так и ощущается. Но я уехал из этого города очень давно, в возрасте 19 лет.

После многих лет отсутствия, в 2010 году я прилетел сюда на конференцию на несколько дней и не узнал города. Он, безусловно, изменился в лучшую сторону. Города должны меняться, жить своей жизнью, а жизнь эту дают городам люди, их населяющие. Я всегда любил Баку. Баку всегда мне представлялся городом дружелюбным, гостеприимным – таким он и остался.

- Культура России и Кавказа очень тесно связаны между собой. Как Вы считаете - что даёт нашим культурам такое взаимопроникновение?

- Действительно так сложилось исторически, что культура России и культура Кавказа тесно связаны между собой и отношения эти развивались на протяжении довольно длительного периода времени. Эта связь существовала и до образования СССР, но десятилетия, прожитые нашими народами в единой стране, укрепили эту связь. Я убеждён в том, что ключевым звеном, связывающим наши культуры, являются наши народы, и очень надеюсь на то, что со временем взаимопроникновение наших культур будет только углубляться.

Фото - личный архив Эльдара Алиева и пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра