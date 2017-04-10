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Окончательные итоги выборов в Армении окончательно лишили надежд на светлое будущее страны

2017-04-10 12:34 | www.trend.az | 3

Эльмира Таривердиева

БАКУ /Trend/ - Накануне Центральная избирательная комиссия Армении подвела окончательные итоги парламентских выборов, состоявшихся 2 апреля. Никаких неожиданностей не было, победу одержала Республиканская партия, которую возглавляет президент страны Серж Саргсян.

Почему это произошло, ясно всем: у правящей партии воров и коррупционеров за долгие годы нахождения у власти накопился большой финансовый резерв наворованного, что и было умело инвестировано в будущее. Причем инвестировано было конкретно в покупку результатов выборов, без какого-либо стеснения. Наблюдатели сделали не одно заявление о грубейшем нарушении избирательного процесса, но кого это волнует? Взгляды армянских правителей направлены в будущее. Уже в 2018 году Армения должна превратиться в парламентскую республику, а это значит, что уходящий с поста президента Серж Саргсян в любом случае остается у власти, благодаря победе своей партии и новой форме политического устройства страны.

Другими словами, победа была Саргсяну необходима, так как прошедшие выборы напрямую сформировали первый парламент в условиях парламентской системы, и нарушения выборного процесса в этих условиях были необходимы, так как уровень доверия общества к властям крайне низок, а остаться у власти клану Саргсяна жизненно необходимо. Сыграло тут роль и то, что апатия армянского общества вылилась практически в отсутствие надежды людей на то, что этими выборами можно что-то изменить. А это значит, что огромное их количество или просто игнорировало выборы, что дало возможность использовать их имена властям, или автоматически голосовало за тех, кого знает. Немаловажную роль тут сыграла и большая поддержка, оказанная партии Саргсяна Москвой, которая может сегодня с уверенностью рассчитывать в деле укрепления своего влияния в стране лишь на президента и его партию. Тут нужно учитывать, что усилия Кремля вполне оправданы с точки зрения российских интересов. Москве есть что терять, учитывая все чаще раздающиеся в Армении голоса недовольства, связанные с приобретениями и издержками интеграции с Россией.

Недаром в преддверии парламентских выборов в Армении российская дипломатия активизировала свои усилия по демонстрации крепкой дружбы с правящей в Армении партией, что ознаменовалось рядом двусторонних визитов в Ереван и Москву.

Таким образом, используя финансовый и политический ресурс, правящая партия Армении сама задала правила игры на выборах, тем самым оставив за собой право на предопределенную и нечестную победу.

При этом, надо понимать, что на деле после выборов и перехода к парламентской модели ситуация в Армении не только не изменится, но и будет лишь ухудшаться, с учетом того, что по сути политическая система остается прежней.

За годы нахождения Саргсяна у власти результаты Армении в плане экономики так же плачевны, как и в других областях. Безработица много лет находится на уровне 18%, доля населения за чертой бедности составляет более 30%. Армения испытывает большие трудности с инвестициями и деловой активностью, причиной чего являются высокие процентные ставки. За минувшие два года Центральный банк сократил ставку рефинансирования с 10,5% до 6%.

За последние годы усугубилась проблема бюджетного дефицита (-4,9% от ВВП). Расходы Еревана превышают доходы на 0,5 миллиарда долларов, следствием чего является рост госдолга (с 48,8% от ВВП в 2015 году до 53,4% от ВВП в 2016-м).

Со всем этим печальным багажом Республиканская партия Армении будет и дальше уверенно вести Армению к краю пропасти, не забывая по дороге набивать карманы Саргсяна и его приспешников украденными у народа деньгами.

Что же касается вопроса Нагорного Карабаха, то и тут Армения не преуспеет. Карабахские генералы, приспешники Саргсяна, которые плавно переместятся к 2018 году из президентского аппарата в парламент, просто так с большими деньгами не расстанутся, а значит еще долго будут прикрывать нагорно-карабахским вопросом все самые неудобные моменты своего правления. И в этой ситуации надеяться на переговоры по существу не приходится.

Подводя итоги выборов в Армении, говорить о кардинальных и судьбоносных изменениях также не приходится. То, как скоро народ Армении начнет протестовать против постоянного грабежа приспешников Саргсяна, остается лишь вопросом времени.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend

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