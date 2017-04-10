Посольство Марокко организовало выставку в Баку

2017-04-10 12:10 | www.apa.az | 3

Посольство Марокко в Азербайджане представило фильм, посвященный совершившему в XIV веке визит в Азербайджан марокканскому путешественнику Ибну Баттуте. Также посольство организовало выставку.

Как сообщает АПА, на мероприятии выступил посол Мохаммед Адиль Эмбарш. По его словам мероприятие организовано в рамках объявления этого года в Азербайджане «Годом исламской солидарности».

Посол заявил, что марокканский путешественник Ибн Баттута наряду с Азербайджаном побывал во многих уголках мира. Затронув отношения между двумя странами, дипломат подчеркнул, что Азербайджан и Марокко братские страны. По его словам, связи между двумя странами развиваются.

Затем был продемонстрирован фильм «Путешествие в Мекку», посвященное Ибну Баттуте.