Минобороны о ситуации на фронте

2017-04-10 10:04 | www.oxu.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении за сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта в общей сложности 117 раз.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

ВС Армении с позиций, расположенных в селах Паравакар, Вазашен, Азатамут Иджеванского района, Довех, Бердаван, Шаваршаван, Барекамаван, Воскеван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селе Чинари, Айгепар, Айгедзор, на безымянных высотах Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Акстафинского района, Бала Джафарли, Джафарли, Кемерли, Ферехли, Гаймаглы, Гушчу Айрым и на безымянных высотах Газахского района, Агбулаг, Коханеби, Алибейли, Мунджуглу и на безымянных высотах Товузского района, в селе Гаравелилер и на безымянных высотах Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Шураабад, Немирли, Сарыджалы, Гарагашлы, Юсифджанлы, Баш Гарвенд, Шыхлар, Мерзили, Джевахирли, Ширванлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгёльского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

A.M.