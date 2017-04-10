Преподаватель БВШН: «Быть первым выпускником Высшей школы нефти - большая честь!»

2017-04-10 12:42 | www.trend.az | 3

Отдел по связям с общественностью Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) продолжает свой новый проект «Я – учитель БВШН», посвященный преподавателям вуза. В данном интервью на вопросы отвечает преподаватель кафедры Нефтегазовой инженерии БВШН, доцент Ханум Джафарова.

Первый вопрос – традиционный: почему вы выбрали профессию педагога?

Первая причина моего выбора прежде всего в том, что я родилась в семье преподавателей. Учителем был мой дедушка Магеррам Султанзаде. В 1957 году он был удостоен звания «Заслуженного учителя». По его стопам пошла и его дочь – моя мама, а за ней и я. Мне с самого детства нравилась эта профессия. На преподавательском труде держится весь мир. Наш Общенациональный лидер Гейдар Алиев говорил: «Я не знаю более почетной профессии, чем профессия учителя!».

Расскажите о себе. Где вы учились и с чего начался ваш путь преподавателя?

В 1995 году я закончила с отличием Механико-математический факультет Бакинского государственного университета. В 2002 году защитила кандидатскую диссертацию в Институте математики и механики НАНА и получила ученую степень кандидата физико-математических наук. С 1995 по 2005 год преподавала в БГУ, а с 2004 по 2013 год – в Университете Хазар. Одновременно преподавала математику на английском языке в ряде высших учебных заведений Баку. В 2011 году за трудовые заслуги была награждена почетной грамотой министерства образования Азербайджана. В 2015 году президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев наградил меня почетной грамотой.

У каждого студента есть любимый преподаватель. Расскажите о своем любимом преподавателе в пору вашего студенчества.

У меня было много любимых преподавателей. Но любовь к математике во мне разбудила Зинченко Наталья Григорьевна – учительница математики в средней школе, где я училась. Сегодня она живет далеко за пределами нашей страны, но я продолжаю поддерживать с ней теплые отношения. Все, чего я добилась в своей профессии, я обязана своим преподавателям в школе и в университете. До сих пор я вспоминаю их с большой гордостью и любовью.

Расскажите о ваших студентах. Какие они? Каким вы видите их будущее?

Я преподаю уже более двадцати лет. За это время мне посчастливилось познакомиться со множеством образованных студентов. Некоторые из них сегодня и сами преподают рядом со мной, а некоторые – работают в других странах. Конечно же, их успехи меня только радуют. И каждый раз, когда я встречаю талантливого и умного студента, я «предопределяю» его блестящее будущее.

Какой вы представляете себе Бакинскую Высшую школу нефти через десять лет?

Наша Бакинская Высшая школа нефти за довольно короткое время добилась невероятных результатов и успехов. И я верю, что это – не предел. Верю, что в скором будущем в родном вузе откроются новые факультеты и что в БВШН будут обучаться студенты из зарубежных стран. Я уверена, что через 10 лет в числе преподавателей Высшей школы будут и ее выпускники.

Чем занимаетесь в свободное время?

Свободное время я провожу со своей семьей и детьми.

Что бы вы пожелали первым выпускникам Бакинской Высшей школы нефти?

Быть первыми выпускниками БВШН – большая честь! Я желаю нашим первым выпускникам исключительных успехов и светлого будущего. Уверена, независимо от того, где они будут трудиться в будущем, они всегда будут с честью нести звание выпускника Бакинской Высшей школы нефти.