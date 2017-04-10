Эльмар Мамедъяров отбыл в Польшу

2017-04-10 10:27 | www.oxu.az | 2

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился в Польшу с официальным визитом.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МИД, в рамках визита Эльмар Мамедъяров встретится с министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским и другими официальными лицами.

В ходе визита в Польшу Эльмар Мамедъяров примет участие в заседании министров иностранных дел Вышеградской группы и стран Восточного сотрудничества, которое состоится 12 апреля.

В рамках этого заседания у министра запланированы двусторонние встречи и выступление.

Н.О.